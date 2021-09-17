Появились подробности о пропавшей экспедиции с сотрудниками РГО

Российское географическое общество (РГО) подтвердило пропажу географо-краеведческой экспедиции с двумя своими сотрудниками в составе, которая отправилась по Красноярскому краю и Томской области. Подробности сообщает «Комсомольская правда».

Как стало известно, последний раз группу из девяти человек в Красноярском крае видели 11 сентября 2021 местные жители. В составе экспедиции были два сотрудника РГО: руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, который снимал документальный фильм. При этом организатором экспедиции РГО не выступало.

Туристы отправились по Тунгусской тропе для того, чтобы выяснить причины переноса Кетского острога, где началось освоение Сибири. Они планировали пройти по маршруту Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск. Как сообщали сами участники группы, 11 сентября им оставалось около 350 километров до рабочего поселка Белый Яр. Однако в районе Фактории Сым они не появились.

На данный момент спасатели начали поисковую операцию.

Ранее о том, что представители Русского географического общества (РГО) пропали во время экспедиции в Томской области, сообщал «Интерфакс».