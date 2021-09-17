Следователи раскрыли убийство 17-летнего российского подростка

В Северодвинске раскрыли убийство 17-летнего подростка, которого 10 сентября нашли с ножевыми ранениями возле моста. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний местный житель. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время выясняются обстоятельства преступления. Следователи допрашивают свидетелей, назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.

Расследование находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

10 сентября истекающего кровью молодого человека нашли на улице Лебедева. По дороге в больницу он скончался.