В Амстердаме представили ранее неизвестный эскиз Ван Гога

В музее Винсента Ван Гона в Амстердаме в четверг представили ранее неизвестный небольшой карандашный эскиз художника 1882 года, подписанный его именем, который более века хранился в частной коллекции семьи в Нидерландах, сообщает «Би-би-си».

Предполагается, что данный набросок является эскизом рисунка «Изношенный», который представлен в композиции музея. На нем нарисован сгорбившийся старик, который сидит на стуле и обхватывает голову своими руками. Ранее, выполненный в самом начале творческого пути импрессиониста эскиз являлся предметом частной коллекции и был известен весьма узкому кругу людей.

«Этого никогда раньше нигде не видели. Это первый раз, когда этот рисунок выставили на открытом воздухе», — сказал Тейо Медендорп, старший научный сотрудник Музея Ван Гога. Также он добавил, что «абсолютно невозможно» оценить его стоимость.

Ранее, картину импрессиониста Ван Гона «Уличная сцена на Монмартре» продали на торгах в Париже за 13 091 250 евро при первоначальной оценочной стоимости от пяти до восьми миллионов евро. Перед аукционом полотно впервые продемонстрировали публике.