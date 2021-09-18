Подпись вдовы Баталова на документе от имени его фонда оказалась поддельной

Адвокат заявила, что подпись вдовы Батальной на документе от имени его фонда поддельная

Экспертиза установила, что подпись вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко в нотариально заверенном согласии на открытие благотворительного фонда имени ее мужа не соответствует ее собственной. Об этом сообщила адвокат семьи артиста Татьяна Кириенко в беседе телеканалом «Звезда».

«Мы сделали экспертизу, и выяснилось, что подпись Гитаны Аркадьевны Леонтенко — поддельная. То есть ни Гитана Леонтенко, ни Мария Баталова, ни Надежда Баталова не передавали авторские права на использование имени Алексея Баталова в наименование фонда. Отсюда и родился предмет иска», — рассказала адвокат.

Кириенко уточнила, что, согласно оказавшемуся поддельным документу, вдова артиста несет за деятельность организации гражданскую, административную и уголовную ответственности. При этом, по словам адвоката, в фонде проводились поддельные финансовые операции, в том числе с бюджетными средствами города Владимир.

«По его работе (фонда — прим. "Ленты.ру") будет еще отдельное разбирательство, то есть куда именно уходили эти деньги и куда они тратились. А Гитана Аркадьевна никакого согласия на деятельность фонда не давала», — добавила юрист.

Отмечается, что в исковом заявлении семья Баталова потребовала исключить упоминание имени актера из названия благотворительного «Фонда Алексея Баталова», а также взыскать с учредителя организации Натальи Дрожжиной в пользу Гитаны Леонтенко и ее дочери Марии более 14 миллионов рублей. Суд будет рассматривать иск 12 октября.

Алексей Баталов — известный актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Он скончался в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.