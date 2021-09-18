Умер бывший президент Алжира

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, распространившие заявление президентской канцелярии.

Алжир оказался в политическом кризисе после того, как 3 апреля 2019 года Бутефлика досрочно сложил с себя полномочия. Он правил страной с 1999 года, но в феврале начались массовые протесты против его выдвижения на пятый срок. Тогда на улицы вышли в основном молодые люди до 30 лет, больше всего пострадавшие от отсутствия экономических реформ и высокого уровня безработицы.

Его отставка последовала вскоре после требования начальника штаба армии Алжира немедленно начать конституционную процедуру отстранения президента от власти.

В 2013 году Бутефлика пережил инсульт и редко появлялся на публике.