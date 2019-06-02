Президентские выборы в Алжире перенесут из-за отсутствия кандидатов

Конституционный совет (КС) Алжира отклонил досье обоих кандидатов на пост президента страны, в связи с чем выборы, назначенные на 4 июля, решили перенести. Об этом сообщает госагентство APS, передает РИА Новости.

На должность претендовали два малоизвестных политика Абдельхаким Хамад и Хамид Туахри, которые заявили о себе после того, как ведущие алжирские политические силы бойкотировали президентские выборы.

Кандидаты в своих досье предоставили личные документы, справку о состоянии здоровья и подписи 60 тысяч граждан в поддержку своего выдвижения или аналогичные подписи 600 депутатов разного уровня.

Алжир оказался в политическом кризисе после того, как 3 апреля 82-летний президент Абдельазиз Бутефлика досрочно сложил с себя полномочия. Он правил страной с 1999 года, но в феврале начались массовые протесты против его выдвижения на пятый срок.

Управление страной временно взял на себя спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах, который назначил президентские выборы на 4 июля. Против проведения выборов выступили оппозиция и общественность, которые предлагают ввести переходный период и создать учредительный совет.

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