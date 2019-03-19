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Россия заявила о поддержке алжирского правительства

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Россия поддерживает планы правительства Алжира стабилизировать обстановку в разгар протестов оппозиции в стране. Заявление главы российского МИД Сергея Лаврова по итогам встречи с алжирским коллегой Рамтаном Ламамрой передает «Интерфакс» во вторник, 19 марта.

По словам российского министра, Ламамра рассказал о плане действия правительства на ближайшее время. «Мы эти планы поддерживаем, рассчитываем на то, что они помогут стабилизировать обстановку в этом дружественном нам государстве через национальный диалог на основе Конституции Алжира», — отметил Лавров.

«Конечно, нас волнуют те события, которые сейчас происходят в вашей стране [Алжире]. Мы видим попытки ситуацию расшатать и категорически выступаем против какого-либо вмешательства в эти процессы», — добавил министр.

В конце февраля в стране начались массовые протесты в преддверии президентских выборов. Демонстранты выступили против участия в них Абдельазиза Бутефлики, который занимает пост с 1999 года. 11 марта он заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пятый срок в этом году. Он также принял отставку правительства и назначил выборы на 18 апреля.

10 марта ТАСС сообщал о возвращении 82-летнего лидера домой из Швейцарии, где он проходил лечение. В 2013 году Бутефлика перенес инсульт.

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