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Пытавшиеся утихомирить протестующих полицейские применили против себя газ

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Болгарские полицейские пытались применить газовые баллончики против демонстрантов в центре столицы страны Софии, однако распылили их в себя же. Об этом сообщает Днес.dir.bg.

Видеозапись произошедшего быстро распространилась по социальным сетям. В МВД Болгарии заявили, что серьезно пострадавших в результате происшествия нет.

17 марта в стране прошли протестные демонстрации. Активисты в желтых жилетах требовали отставки правительства, новых выборов, а также референдума об изменении политической системы на прямую демократию. Отмечается, что на несколько часов было заблокировано движение у здания парламента.

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