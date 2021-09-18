Диверсанты полностью обесточили столицу Сирии

Диверсия на газопроводе к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей столице. Об этом агентству САНА сообщил министр энергетики страны Гассан Земель, передает РИА Новости.

Он пояснил, что из-за прекращения подачи газа остановилась электростанция Дейр-Али. Ремонтные бригады уже на месте ЧП, и в течение часа энергоснабжение начнет постепенно возвращаться, пообещал он.

Самая крупная авария на энергосетях Сирии произошла в августе 2020 года. Тогда в результате теракта на газопроводе между районами Адра и Думейр из строя вышли три электростанции, и полностью обесточена оказалась вся страна. На восстановление подачи энергии понадобилось несколько дней.