Прошедший 670 метров по канату от Эйфелевой башни француз попал на видео

Канатоходец прошел 670 метров по канату от Эйфелевой башни до театра танцев Шайо в Париже

Французский канатоходец Натан Полин прошел 670 метров по канату от Эйфелевой башни до Национального театра танцев Шайо в Париже. Об этом сообщает Actu Paris.

На видео, опубликованном в Telegram-канале РИА Новости, видно, как канатоходец, несмотря на ветреную погоду, проходит по натянутому над туристическими местами Парижа тросу. Местные жители и туристы, наблюдавшие снизу за представлением, аплодировали и поддерживали каскадера.

Уточняется, что на весь путь он потратил 30 минут.

В декабре 2019 года канатоходец сорвался с троса во время выступления в Тольятти. Несмотря на то что мужчина работал без страховки, он не получил серьезных травм. Как сообщает August News, артист не получил серьезных травм и отделался ушибами. Его доставили в местную больницу.