Министр обороны Норвегии выдвинул к России требование из-за учений

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен выдвинул к России требование из-за военных учений «Запад-2021», которые проводились с 10 по 16 сентября. По его словам, они должны проходить открыто и предсказуемо, сообщает издание NRK.

«Мы призываем Россию быть открытой в том, что касается ее учений, и соблюдать обязательства о прозрачности в соответствии с Венским документом», — заявил Бакке-Йенсен. Он подчеркнул, что это следует делать, чтобы не способствовать возникновению недоразумений и непреднамеренной эскалации.

Норвежский министр также высказал мнение, что Россия проявляет себя на севере все более активно и «самоуверенно». По его словам, вблизи территорий Норвегии российская военная активность неуклонно нарастает.

Ранее американское издание Stars and Stripes отметило, что испытанные в ходе учений «Запад-2021» роботы-убийцы вызывают беспокойство в западных странах. Там подчеркнули, что эти технологии являются «шагом вперед» в создании российской беспилотной армии.