В США оценили российских боевых роботов

В издании армии США оценили применение российских боевых роботов «Уран-9» и «Нерехта» в ходе стратегических учений «Запад-2021». Задействованные роботизированные платформы являются значительным шагом в создании полностью роботизированного подразделения, — пишет газета Минобороны США Stars and Stripes.

Авторы подчеркивают, что гусеничная машина «Уран-9», вооруженная 30-мм автоматической пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами, уничтожила цели на расстоянии «более 3 миль». В свою очередь, робот «Нерехта», оснащенный пулеметом и гранатометом, может доставлять боеприпасы на поле боя.

Успешное использование беспилотных аппаратов во время учений подчеркивает намерение России нарастить возможности своих роботизированных комплексов, — отметил военный эксперт Алексис Мрачек. Это означает, что Россия продолжает поиск новых способов повышения эффективности применения войск, — добавил эксперт.

В свою очередь, сотрудник Центра новой американской безопасности Сэмюел Бендетт подчеркнул разнообразие задач, которые выполняли роботы на учениях. Помимо огневой поддержки и разведки, которую обеспечивали роботы «Нерехта» и «Уран-9», роботизированные комплексы использовались для разминирования.

Его коллега, политолог Питер Уоррен Сингер отметил, что США сохраняют лидерство в разработке роботизированных систем. Тем не менее Вашингтону важно учесть российский прогресс в использовании боевых роботов, — добавил он.

Ранее сообщалось, что на учениях «Запад-2021» российские военные впервые применили роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений. В частности, дистанционно-управляемые машины «Уран-6» использовали для разминирования.

