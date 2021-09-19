В Китае оценили планы Киева заминировать Черное море для уничтожения ВМФ России

Идея Украины заминировать Черное море для уничтожения ВМФ России сомнительна, поскольку ответ Москвы может быть чреват для Киева крайне печальными последствиями. Так планы Киева оценил журналист китайского информационного портала Sohu.

В статье издания подчеркивается, что в Киеве осознают, что у России и Украины «огромная разница» в военном потенциале. «Так откуда же у Украины уверенность в том, что она сможет противостоять России?» — говорится в заметке. По словам автора материала, противостояние Украины и России не ограничивается одним лишь Черным море, иначе зачем Украине стремиться в НАТО.

Резюмируя, китайский журналист усомнился, что Киев всерьез планирует атаковать российские суда, и счел слова о минировании Черного моря попыткой «побряцать оружием» на фоне усилий по получению членства в Североатлантическом альянсе.

Ранее директор НПК «Кливер» Оксана Врублевская предложила украинским властям использовать мины для «массового уничтожения» российских кораблей в акватории Черного моря. По ее словам, Киев заметно уступает Москве по вооружению и боевому потенциалу в Черном море, поэтому упор на минное вооружение будет наиболее эффективным способом противостоять российском флоту.

В 2018 году бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море. По его словам, взрывные и неразрывные ограждения, проложенные по Азовскому морю, позволили бы предотвратить потери Украины от деятельности российских военных кораблей и обезопасить страну от потенциальной высадки российского десанта.