В России выявили 20 174 случая заражения коронавирусом

В оперштабе рассказали, что в России вновь выявили больше 20 тысяч случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили еще 20 174 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 7 274 928. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Таким образом, в стране снова выявили больше 20 тысяч инфицированных. Ранее, 18 сентября, было зафиксировано 20 329 новых зараженных.

Больше всего заражений выявили в Москве (2376), Санкт-Петербурге (1834) и Московской области (1004). Меньше всего — в Магаданской области (25), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (14).

Ранее основатель и генеральный директор центра исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России возможен в январе 2022 года. «Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца», — отметил он.