Разведка США сообщила о детях в машине за секунды до удара ракеты в Кабуле

За несколько секунд до удара американского беспилотника Центральное разведывательное управление (ЦРУ) выпустило предупреждение о том, что в машине могут находиться мирные жители, в том числе дети. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, срочное заявление было сделано сразу после того, как военные запустили ракету. До сих пор неясно, была ли разведка проинформирована о готовящейся атаке, поскольку у военных есть право наносить удары и без согласования с командованием в случае, когда ситуация стремительно развивается.

Ранее глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американского беспилотника по автомобилю в Кабуле, в результате которого погибли десять гражданских лиц, в том числе семь детей. Военные признали, что никто в машине не был связан с террористами.

29 августа в Кабуле американский беспилотник атаковал автомобиль, в резульате чего, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, в том числе дети. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.