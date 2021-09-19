У россиянки из унитаза вылез котенок

Котенок вылез из унитаза у жительницы Ленинградской области, после того как она нажала кнопку смыва. Необычный случай произошел в шестиэтажном доме в поселке Токсово, сообщает издание «Подъем».

По словам женщины, котенок именно выплыл из канализации, а не запрыгнул в унитаз. Она предположила, что животное либо попало в канализационные трубы через чердачное помещение, либо его кто-то спустил в унитаз. Женщина попыталась найти хозяев котенка через домовые чаты, но никто не отозвался.

«У него много блох, он дикий, скорее всего, он не домашний», — рассказала она. Сейчас котенок живет на даче, его откармливают, лечат от блох и пытаются найти новых хозяев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании спасли котенка, который застрял под капотом автомобиля. Животное проехало более 64 километров и выжило. Хозяйка автомобиля провела в пути более часа, прежде чем услышала мяуканье, доносившееся из-под капота.