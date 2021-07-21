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Кошка спасла котенка из полыхающего сарая и получила сильнейшие ожоги

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Кадр:страница Furget Me Not Animal Rescue на Facebook

Кошка в Канаде получила множественные ожоги, когда спасала котенка из полыхающего сарая. Об этом сообщает Newsweek.

Кошка чуть не погибла, пытаясь спасти котят. Животному удалось извлечь из пламени лишь одного котенка. Кошка-мать надышалась дымом и получила сильнейшие ожоги.

Хозяева сарая не смогли оказать животному требуемую ветеринарную помощь. Активисты группы по спасению животных Furget Me Not из канадского города Эдмонтон, провинция Альберта, забрали на лечение и мать, и детеныша. Группа сообщила, что у них уже нет мест для новых животных, но они решили сделать исключения для кошки и ее котенка, когда услышали о произошедшем.

В течение следующих нескольких недель зоозащитники предоставят ей лекарства и бальзамы для заживления ожогов. Ей провели рентген, чтобы оценить, насколько ее легкие повреждены дымом.

В публикации на странице в Facebook Furget Me Not рассказали, что кошка, чей живот сильно обожжен, испытывает невыносимые страдания, когда пытается кормить котенка. Из-за этого им пришлось разделить мать и детеныша, хотя котенок находится поблизости на случай, если мать будет искать его.

Котенку найдут хозяев, как только он получит необходимое заключение ветеринара.

Пользователей Facebook тронула история кошки. Одна из них написала: «Ее любовь к котятам очень вдохновляет меня, так как я тоже мать».

Ранее сообщалось, что котенок в американском городе Кристал, штат Северная Дакота, спас семью от пожара и погиб. Он разбудил девочку, начав тереться о ее лицо, и семья успела эвакуироваться.

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