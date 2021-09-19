ЛСП удалит песню «Номера» со всех площадок из-за случаев самоубийства

Белорусский рэп-исполнитель Олег Савченко, более известный как ЛСП, удалит песню «Номера» со всех стриминговых сервисов из-за случаев самоубийства под этот трек. Соответствующая информация появилась в Twitter менеджера группы Дмитрия Магадова.

«Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек "Номера" со всех площадок», — говорится в публикации Магадова. Команда ЛСП самостоятельно приняла решение об удалении музыкальной композиции, поскольку в сети начало распространяться большое количество новостей о суицидах под эту песню.

«Номера» начнут удалять с площадок с 20 сентября. На данный момент это один из самых популярных треков в профиле ЛСП в «Яндекс.Музыке» и Apple Music. В Spotify «Номера» занимают первое место по популярности среди всех песен артиста, пишет Tjournal.

В четверг, 16 сентября, в социальной сети TikTok песня группы ЛСП «Номера» исчезла из поиска. При попытке найти музыкальную композицию платформа направляет пользователя на страницу с телефоном доверия и рекомендует обратиться к психотерапевту.

TikTok принял такое решение после того, как в Зеленограде россиянка покончила с собой в прямом эфире под указанную песню. Во «ВКонтакте» композицию «Номера» заблокировали еще в 2018 году из-за призыва к суициду в тексте.

В августе Spotify перечислил самые популярные песни лета у россиян. Первую строчку занял трек «Я в моменте» Эльдара Джарахова и Markul. На местах со второго по четвертое оказались победители «Евровидения-2021» — итальянская рок-группа Måneskin. В рейтинг вошли такие композиции музыкантов, как I Wanna Be Your Slave, Zitti E Buoni и Beggin. Замкнула пятерку песня Cristal & MOЁT, которую Моргенштерн записал вместе с рэперами Soda Luv, blago white, OG Buda и Mayot.