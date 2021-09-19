Опубликованы кадры спецоперации по задержанию сбежавших палестинских боевиков

Последние остававшиеся на свободе двое палестинских заключенных, которые ранее совершили побег из тюрьмы «Гильбоа», пойманы в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости. ёёё

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военный обозреватель», видно, как военные армии обороны Израиля выполняют спецоперацию по задержанию двух оставшихся заключенных.

Уточняется, что операция прошла сегодня ночью в Дженине, на Западном берегу реки Иордан.

О побеге боевиков ФАТХ и «Исламского джихада» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России) из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» стало известно днем 6 сентября. Все заключенные были осуждены на пожизненный тюремный срок в связи с атаками на израильских граждан, все содержались как особо опасные преступники.

Предположительно, преступники, используя инструменты, попавшие в тюрьму контрабандой, выкопали в своей камере узкий лаз и спустились по нему в канализационные шахты тюрьмы, по которым впоследствии сбежали. Предполагается, что они пользовались помощью сообщников снаружи тюрьмы.

