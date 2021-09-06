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Израильское телевидение смоделировало побег палестинских боевиков из тюрьмы

Израильский телеканал «Кан 11» опубликовал видеомонтаж побега шестерых боевиков из тюрьмы
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Израильский телеканал «Кан 11» (כאן 11) опубликовал видеоролик, в котором смоделирован побег шестерых палестинских боевиков из самой охраняемой тюрьмы страны. Видеоролик публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

На видео показан лаз, через который террористам удалось выбраться из камеры, а также с помощью компьютерной графики построен их маршрут.

О побеге боевиков ФАТХ и «Исламского джихада» (некоторые организации «Исламского джихада» запрещены в России) из тюрьмы строгого режима «Гильбоа» стало известно днем 6 сентября. Все заключенные были осуждены на пожизненный тюремный срок в связи с атаками на израильских граждан, все содержались как особо опасные преступники.

Предположительно, преступники, используя инструменты, попавшие в тюрьму контрабандой, выкопали в своей камере узкий лаз и спустились по нему в канализационные шахты тюрьмы, по которым впоследствии сбежали. Предполагается, что они пользовались помощью сообщников снаружи тюрьмы.

Месяц назад, 6 августа, стало известно о побеге пятерых заключенных из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. По данным правоохранителей, побег совершили Александр Мавриди, предполагаемый убийца «колбасного короля» Владимира Маругова, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. На сегодняшний день, четверо преступников задержаны, Мавриди по-прежнему в розыске.

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