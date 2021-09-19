Россиян предупредили о пике активности клещей

Клещи проявляют активность не только весной, но и осенью. Сейчас в России наблюдается второй пик активности этих членистоногих животных. Об этом в беседе с радио Sputnik напомнила ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина. Также она дала советы по защите от клещей.

Специалист предупредила россиян, что второй подъем активности клещей наступает в середине августа, ее пик достигается, когда температура опускается до девяти градусов тепла. В основном активность проявляют клещи рода Ixodes и Dermacentor. Первые переносят опасные заболевания, энцефалит и боррелиоз, вторые преимущественно представляют угрозу для собак.

«От погоды зависит и завершение их активности: если сохраняется теплая погода, то опасность может оставаться до декабря. Если похолодание короткое, клещи не умирают, и при следующем потеплении снова оживляются», — отметила она.

Однако, по словам Шашиной, осенний пик активности клещей менее опасен, поскольку не затрагивает часть регионов России — Урал, Сибирь и Дальний Восток. Там обитают другие виды кровососущих паразитов, у которых осенью активности, как правило, не бывает. «А вот в европейской части — это полноценная беда», — подчеркнула сотрудник Роспотребнадзора.

Шашина добавила, что под угрозой подцепить клеща осенью находятся не только грибники, но и туристы, а также другие отдыхающие, которые заходят в лес и не соблюдают меры предосторожности. В качестве защиты от паразитов она посоветовала соблюдать простые правила: не заходить в высокую траву, а также для похода в лес надевать длинные брюки, заправлять их в сапоги или ботинки, чтобы клещ не смог проникнуть под одежду.

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