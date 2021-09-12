На Украине семиклассника парализовало после укуса клеща

В Черноморске Одесской области Украины семиклассник попал в реанимацию после укуса клеща

В городе Черноморск Одесской области Украины семиклассник попал в реанимацию после укуса клеща. Об этом в социальной сети Facebook сообщила местная жительница Анна Гуменная.

10 сентября женщина написала, что у ребенка отек мозга и за его жизнь борются врачи. «Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет» — сообщила она.

9 сентября стало известно, что специалисты новосибирского центра «Вектор» выявили новый вирус Manych, способный вызывать симптомы лихорадки. По их словам, заразиться им можно от укуса клеща.