Иностранцы посчитали изобретение российских рабочих опасным для жизни

Пользователь Reddit под ником thurstosdfsdfds опубликовал ролик, героями которого стали российские рабочие, использовавшие взрывчатку для ремонта погнутой бочки из-под бензина. Изобретенный мужчинами способ удивил и даже напугал некоторых иностранцев, посчитавших подобный метод починки опасным для жизни.

Видео началось с того, что человек в рабочей униформе поджег большую петарду, вставил ее в отверстие в баррели, а затем закрутил крышку. После этого мужчина и его оператор отбежали в сторону. Спустя несколько секунд бочка взорвалась: у нее отлетела крышка, зато стенки выпрямились от взрывной волны.

Многие зрители с иронией оценили старания российский рабочих. «Есть причина, по которой средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет всего 65 лет...» — нашел объяснение юзер под ником zeropointcorp. «У этого парня докторская степень в области ядерной физики», — пошутил laughingonthebus.

Часть комментаторов, наоборот, восприняла ситуацию серьезно. Зрители испугались, что герои видео могли пострадать из-за того, что находились в паре метров от взрыва. Неравнодушные пользователи посоветовали другим никогда не повторять подобные эксперименты.