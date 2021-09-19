Кардиолог назвал самых уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей

Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Ольга Козлова назвала входящих в группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям людей. Ее слова приводит РИА Новости.

Доктор объяснила, что одними из самых уязвимых людей для проблем с сердцем являются пациенты с сахарным диабетом, поскольку повышенный уровень холестерина и нарушенный липидный баланс оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Помимо этого, Козлова сравнила частоту заболеваемости среди мужчин и женщин. «У мужчин сердечно-сосудистые заболевания развиваются раньше, чем у женщин. Если говорить о сочетании онкологического заболевания и сердечно-сосудистого, то здесь фактором риска является женский пол, у женщин осложнения возникают чаще», — подчеркнула она.

Также, по словам врача, в группу риска входят люди, которые прошли курс процедур химио- и лучевой терапии. Кроме того, Козлова упомянула, что о вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний может говорить возраст, однако от них часто страдает и молодежь. Более того, малоподвижный образ жизни и связанные с ним нарушения функций организма также могут стать причиной развития недуга.

Ранее в сентябре врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев рассказал о трех признаках сердечных заболеваний. Медик подчеркнул, что не стоит игнорировать жжение в грудной клетке, а также любой дискомфорт, возникающий при физических нагрузках. Также опасным он назвал такой симптом, как асфиксия при смене температуры.