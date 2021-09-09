Кардиолог назвала россиянам главную опасность омега-кислот

Жирные кислоты омега 3-6 и 9 крайне важны для организма человека. Они регулируют давление, работу мозга и сердца, но их чрезмерное употребление может привести к неблагоприятным последствиям. Такое мнение выразила заведующая кардиологическим отделением Клинико-диагностического центра МЕДСИ Зубайдат Мусаева, назвавшая также главную опасность неконтролируемого приема таких кислот. Об этом в четверг, 9 сентября, пишут «Известия».

Врач объяснила, что наибольшей биологической активностью обладает омега-3 кислота. Она оказывает противовоспалительный эффект, благоприятно воздействует на стенки сосудов, а также способствует выведению из организма холестерина.

По словам Мусаевой, жирные кислоты омега-6 и омега-9 тоже необходимы человеку. Тем не менее их россияне получают в достаточном количестве с пищей. Дополнительный прием омега-6 может вызвать негативные последствия, поскольку избыточное содержание этой кислоты в организме может приводить к загустению крови и замедлять процессы обмена веществ или даже провоцировать развитие опухолей.

Медик уточнила, что у женщин избыток омега-6 часто приводят к мигреням, усилению болей во время менструального цикла и появлению различных новообразований. Она вдобавок отметила, что с учетом питания среднестатистического россиянина избыток омега-6 кислот неминуем.

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