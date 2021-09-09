Россия
 
Последние новости
Белоруссия остановила прокачку российской нефти в Европу
Россиянам раскрыли три способа заработать на соцсетях
Венгрия призвала оставить идеологические споры и одобрить «Спутник V»
Рогозин ответил владельцу «Бурана» из Казахстана
Кокорин пожаловался на статус знаменитости в России
Ураган вынудил США закупиться российской нефтью
Россиянка окрестила рабочих «прислужниками сатаны» из-за вышки 5G 
Потасовка депутатов Верховной Рады попала на видео
Выявлен механизм формирования узора кошачьей шерсти
Названы первые особенности iPhone 14
Новости партнеров
Прослушать новость

Кардиолог назвала россиянам главную опасность омега-кислот

Кардиолог Мусаева: чрезмерное потребление омега-кислот может вызвать опасные последствия
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: pixabay

Жирные кислоты омега 3-6 и 9 крайне важны для организма человека. Они регулируют давление, работу мозга и сердца, но их чрезмерное употребление может привести к неблагоприятным последствиям. Такое мнение выразила заведующая кардиологическим отделением Клинико-диагностического центра МЕДСИ Зубайдат Мусаева, назвавшая также главную опасность неконтролируемого приема таких кислот. Об этом в четверг, 9 сентября, пишут «Известия».

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

Врач объяснила, что наибольшей биологической активностью обладает омега-3 кислота. Она оказывает противовоспалительный эффект, благоприятно воздействует на стенки сосудов, а также способствует выведению из организма холестерина.

По словам Мусаевой, жирные кислоты омега-6 и омега-9 тоже необходимы человеку. Тем не менее их россияне получают в достаточном количестве с пищей. Дополнительный прием омега-6 может вызвать негативные последствия, поскольку избыточное содержание этой кислоты в организме может приводить к загустению крови и замедлять процессы обмена веществ или даже провоцировать развитие опухолей.

Медик уточнила, что у женщин избыток омега-6 часто приводят к мигреням, усилению болей во время менструального цикла и появлению различных новообразований. Она вдобавок отметила, что с учетом питания среднестатистического россиянина избыток омега-6 кислот неминуем.

Ранее спортивный нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что есть фрукты необходимо в небольшом количестве, а переедание может грозить нарушением аппетита и избыточным весом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гастроэнтеролог предупредила об опасности кукурузы
Российский врач рассказал о способе передачи «летних» заболеваний
Врач оценил способность «витаминного коктейля» противостоять коронавирусу
Врачи оценили совет Малышевой есть устрицы в пандемию