Названы три признака сердечных заболеваний

Врач-кардиолог клинической больницы «РЖД-Медицина» имени Н. А. Семашко Заур Шугушев рассказал о трех признаках сердечных заболеваний, которые не стоит игнорировать. Они названы в публикации РИА Новости по материалу «Вечерней Москвы».

Медик подчеркнул, что не стоит игнорировать жжение в грудной клетке, а также любой дискомфорт, возникающий при физических нагрузках.

Также опасным он назвал такой симптом, как асфиксия при смене температуры, например, при переходе из теплого помещения в холодное — но только в том случае, если она длится продолжительное время. Если наблюдается хотя бы один из трех названных симптомов, стоит регулярно наблюдаться у кардиолога.

Ранее кардиолог Анна Котова рассказала, что предотвратить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей во взрослом возрасте помогает правильный образ жизни: регулярные занятия спортом и правильное питание с отказом от вредной пищи.