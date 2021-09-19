Явка на выборах в Госдуму по Москве превысила 36 процентов

Венедиктов заявил, что общая явка по Москве на выборах в Госдуму составила 36,37 процента

Общая явка по Москве на 10:00 составила 36,37 процента, что оказалось выше, чем в 2016 году. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов, слова которого приводит РИА Новости.

По его словам, в 2016 году явка по Москве составляла 35,72 процента.

«По бумажным бюллетеням проголосовали 1 миллион 59 тысяч. Это значит, что за два первых часа проголосовали 52 тысячи человек», — уточнил Венедиктов.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму на 10:00 по московскому времени 19 сентября, в третий день голосования, превысила 35 процентов. Она отметила, что самый высокий показатель — в Чечне, Кабардино-Балкарии и Туве, а самый низкий — в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в период с 17 по 19 сентября. Одновременно с этим в ряде субъектов выбирают глав регионов и депутатов законодательных органов государственной власти.