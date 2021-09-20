Джихадистки с начала года убили более 70 человек в сирийском лагере для беженцев

В лагере для беженцев Аль-Хол на северо-востоке Сирии более 70 человек были убиты с начала текущего года. В преступлениях чаще всего обвиняются женщины-джихадистки, поддерживающие «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) и часто являющиеся членами семей боевиков, пишет The Washington Post.

Издание приводит слова охранников лагеря, которые говорят, что убийства здесь кажутся неизбежностью. Они стараются умалчивать об этом и не пытаться их расследовать. Опасными становятся даже попытки забрать тела убитых.

В убийствах обвиняются женщины, многие из которых являются членами семей боевиков «Исламского государства» и других лиц, задержанных во время краха самопровозглашенного халифата в 2019 году. Поддерживавшие ИГ наиболее радикальные джихадистки используют слабую систему безопасности Аль-Хола для навязывания своих правил и сведения счетов, пишет издание. Не помогают и проверки безопасности с конфискацией оружия. Отмечается, что это в первую очередь угрожает другим беженцам. Лагерем сейчас управляют сирийские силы, возглавляемые курдами.

Лагерь Аль-Хол, возникший в 1990-х годах для беженцев из Ирака, быстро разросся на фоне войны американских сил и их союзников против «Исламского государства». Сейчас его население оценивается в 62 тысячи человек. Половину из них составляют иракцы. Власти Ирака заявляют, что пытаются вернуть домой соотечественников, содержащихся в Аль-Холе, но из-за политических сложностей пока репатриировать удалось лишь несколько сотен человек.