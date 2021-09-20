В iPhone нашли пластиковую бутылку

В конструкции iPhone присутствуют фрагменты пластика из бутылок. Об этом сообщается на сайте Apple.

На отчет компании, посвященный анонсу iPhone 13, обратили внимание пользователи соцсетей. В разделе про заботу об окружающей среде было указано, что для производства антенн в смартфонах Apple использует пластик из переработанных бутылок из-под воды.

Также в сообщении нашли упоминание того, что при создании смартфонов применяются только переработанные редкоземельные элементы. Например, присутствующее на материнской плате и в проводке золото, в магнитах MagSafe — олово.

По оценке представителей компании, к 2030 году Apple намерена обеспечить нулевое влияние на климат во всех аспектах деятельности. «Это означает, что каждое устройство, которое продает Apple, должно стать полностью углеродно нейтральным», — говорится в материале.

Осенью 2020 года Apple объявила, что перестанет комплектовать свои смартфоны бесплатными адаптерами питания и проводными наушниками. Позже инициативу корпорации поддержали многие другие производители смартфонов.

Ранее стало известно, что Apple решила отказаться от упаковочной пленки у коробки с iPhone 13. По прогнозу компании, к 2025 году пластик будет полностью исключен из упаковки продуктов Apple.