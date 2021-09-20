Премьера полнометражного фильма о Чебурашке запланирована на 1 января 2023 года

В Сочи начались съемки полнометражного фильма о Чебурашке, премьера которого запланирована на 1 января 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе компании «Централ Партнершип», локации в парке «Дендрарий», на городской набережной и в санатории «Орджоникидзе» смогут передать атмосферу сказочного безвременья. Помимо Сочи, съемки пройдут в Кисловодстке, Пятигорске и в Москве.

По сюжету кинокартины, Чебурашка будет не плюшевой игрушкой, а настоящим зверьком, который живет в апельсиновой роще в далекой и неизвестной стране. Отмечается, что известный персонаж появится на экранах с помощью новых компьютерных технологий.

Также известно, что роль крокодила Гены исполнит Сергей Гармаш. «Когда вышел первый мультфильм про Чебурашку, я еще учился в школе, и, конечно, хорошо его помню — это настоящая классика мультипликации, прекрасный персонаж, — отметил актер.

Ранее в сентябре стало известно, что актер Антон Лапенко, известный по комедийному веб-сериалу «Внутри Лапенко», приедет в Архангельск с актерами «Электротеатра Станиславский». 23 ноября жителям и гостям города покажут антивоенный спектакль «Полковник-птица». Лапенко в постановке исполнит роль пациента психиатрической клиники по имени Киро.