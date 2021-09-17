Актер из «Реальных пацанов» снимет в Перми киноальманах

Кинокомпания «Проспект Мира» снимет в Перми киноальманах «Кино=Добро». Автором идеи и сценаристом выступил актер из сериала «Реальные пацаны» Антон Богданов, сообщает портал «Рифей» со ссылкой на пресс-службу правительства Пермского края.

Отмечается, что 17 сентября в городе начнутся съемки одной из киноновелл с рабочим названием «Настоящая красота». Главную роль в ней сыграет заслуженный артист России Виктор Добронравов (фильмы «Огонь», «Солдатик»), сын народного артиста России Федора Добронравова. В короткометражной картине также задействуют жителей Перми.

Альманах «Кино=Добро» будет состоять из пяти социальных фильмов длительностью две минуты. В короткометражках будут раскрыты такие темы, как связь поколений, материнство, чувства подростков, а также роль социальных сетей и дистанционного обучения в современной жизни.

16 сентября сообщалось, что в Дагестане в рамках проекта «Земля людей» телеканала «Россия-Культура» снимут фильм о татах. Съемки новой документальной кинокартины о горских евреях начнутся 28 сентября в Дербенте.