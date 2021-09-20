В России продлят дачную амнистию

«Известия»: Госдума рассмотрит законопроект о продлении дачной амнистии до марта 2031 года

В октябре Госдума нового созыва собирается рассмотреть законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России», который продлит дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Об этом пишет газета «Известия».

Также документом предлагается ввести специальный механизм предоставления гражданам земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома.

Такие данные подтвердили изданию в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.

Как заявил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, такая амнистия нужна в стране. Он предложил сделать этот механизм постоянным, поскольку россиянам он нравится.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что это социально важный законопроект для ряда россиян. «Это правильная мера, которая отвечает интересам большого количества россиян», — заключил он.

Дачную амнистию в России предложили продлить на пять лет и расширить. Об этом сообщил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Предполагается, что до 1 марта 2031 года будет действовать упрощенный порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома.