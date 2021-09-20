Школьницу заставили прикрыть ноги занавеской на экзамене

Индийскую школьницу, которая пришла на экзамен в шортах, заставили прикрыть оголенные ноги занавеской. Об этом сообщает The Indian Express.

19-летняя Убли Тамули (Jublee Tamuli) рассказала, что приехала на вступительные экзамены на аграрный факультет из родного города, который расположен в 70 километрах от университета Girijananda Chowdhury Institute of Pharmaceutical Sciences (GIPS). Охранники пропустили девушку в учебное заведение, однако преподаватель не позволил ей войти в аудиторию.

По словам героини материала, профессор раскритиковал ее внешний вид и заявил, что она обязана переодеться в брюки, чтобы приступить к экзамену. Тогда отец Тамули отправился в магазин в надежде купить необходимую вещь, но девушка обернула ноги занавеской, поскольку не хотела терять время, отведенное для выполнения заданий.

Школьница подчеркнула, что в регламенте проведения экзамена не было информации по поводу дресс-кода. «Это было унизительно. Разве шорты — это преступление? Они не проверяли маски, не измеряли температуру, зато придрались к моему наряду», — возмутилась Тамули.

Представители университета не давали комментариев по поводу случившегося.

Ранее в сентябре учителя в Великобритании выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой.