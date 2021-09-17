Учитель отрезал волосы девочки без разрешения родителей и пошел под суд

Американский учитель подстриг волосы семилетней девочки без разрешения ее родителей и пошел под суд. Об этом сообщает портал MLive.

Житель штата Мичиган Джимми Хоффмейер рассказал, что его дочь Джерни, которая является представительницей смешанной расы, учится в начальной школе Ganiard в городе Маунт-Плезант. В марте она вернулась домой с неровно обрезанными волосами и объяснила отцу, что их отрезал одноклассник в автобусе.

После инцидента Хоффмейер направил жалобу на имя директора школы и сходил с дочерью в салон красоты, где мастер подровнял ей длину волос. По его словам, через два дня Джерни вновь пришла домой с обрезанными прядями и на вопрос о том, кто испортил ее прическу, ответила, что это сделал один из учителей.

Герой материала заявил, что волосы девочки подровняла белая девушка в присутствии учителя. По этой причине Хоффмейер обвинил руководство учебного заведения в расовой предвзятости, однако школьный совет не обнаружил дискриминации в действиях обвиняемых.

По информации издания, мужчина подал судебный иск против администрации школы, библиотекаря и ассистента учителя, потребовав компенсацию за моральной ущерб в размере одного миллиона долларов. В иске говорится, что учителя нарушили политику учебного заведения.

Школьный совет города Маунт-Плезант провел независимое расследование, в ходе которого опросил предполагаемых участников инцидента, а также проанализировал различные видео, фото и посты в соцсетях, относящиеся к произошедшим событиям. В конечном счете специалисты заявили, что учитель руководствовался добрыми намерениями.

Несмотря на это, администрация школы получила выговор и принесла извинения Хоффмейеру. Президент школьного совета Эми Бонд, в свою очередь, подчеркнула, что намерена защищать учителей от безосновательных обвинений в суде.

Дата слушания по делу еще не назначена.

Ранее в сентябре учителя в Великобритании выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой.