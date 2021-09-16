Школьницу выгнали с уроков из-за облегающих брюк

Подростка выгнали с уроков в английской школе John Smeaton Academy в Кросс Гейтс из-за несоответствующей регламенту одежды. Об этом пишет Metro.

13-летняя Оливия Харрисон (Olivia Harrison) рассказала, что однажды пришла на занятия в черных облегающих брюках длиной по щиколотку. Одна из сотрудниц учебного заведения попросила девочку переодеться, поскольку лодыжки школьницы, по ее словам, привлекали внимание других учащихся и преподавателей. «Она сказала, что брюки слишком сильно подчеркивают мою фигуру», — добавила подросток.

Героиня материала отказалась сменить брюки, из-за чего ее отстранили от занятий на несколько дней. В свою очередь, мать девочки Карен Харрисон (Karen Harrison) заявила, что персоналу следует уделять больше внимания образовательному процессу, а не внешнему виду детей. По ее словам, далеко не все ученики соблюдают правила школьной формы. «Раньше моя дочь носила эти брюки без каких-либо проблем, а из-за этого инцидента мне нужно заказать новые», — прокомментировала она.

Известно, что семья Харрисон неоднократно пыталась напрямую пообщаться с руководством школы, но им не удалось этого сделать.

«У нас самые высокие стандарты во всех сферах школьной жизни. Мы не приносим извинений за установленные правила и рады, что большинство студентов следуют регламенту. Мы не комментируем отдельные случаи, но можем заверить, что не получали жалоб родителей на школьную форму учеников», — высказался представитель учебного заведения.

Ранее в сентябре учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что купила дочерям к новому семестру две пары одинаковых лаковых полуботинок на шнуровке. Однако в первый учебный день сотрудники школы отправили девочек домой.