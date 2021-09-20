Лиам Галлахер выпал из вертолета

Экс-вокалист британской рок-группы Oasis Лиам Галлахер рассказал, что выпал из вертолета. Пост на эту тему появился в его Twitter-аккаунте.

Музыкант выложил селфи, на котором он запечатлен с кровоподтеками на лице и пластырем на носу. Он отметил, что инцидент произошел прошлой ночью, но не привел подробностей своего падения.

Один из пользователей предположил в комментариях, что Галлахер упал с не очень большой высоты, ведь в противном случае он был бы мертв. «100 тысяч футов, болван», — ответил артист.

В 2019 году фанатка Лиама Галлахера загорелась на его концерте. Инцидент произошел во время выступления музыканта в Шеффилде. 27-летняя Стейси Эндрю рассказала, что отправилась на мероприятие вместе со своим молодым человеком, который предупредил ее, что другие поклонники могут бросать бутылки. В какой-то момент девушка ощутила удар по голове и удивилась, почему из прилетевшей в нее бутылки не течет жидкость. После этого Эндрю поняла, что ее футболка и бюстгальтер горят, потому что в нее попал фейерверк. Девушка получила ожоги рук и груди.

Появившаяся в 1991 году группа Oasis была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная в Великобритании в период с 1995 по 2005 год. Коллектив распался в 2009-м. После этого Лиам Галлахер организовал группу Beady Eye, которая распалась в 2014-м. В настоящее время музыкант занимается сольной карьерой.