Отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин

В Турции начали запрещать мужским компаниям отдыхать в отелях страны, поскольку места размещения созданы для других целей. Об этом стало известно от представителей турагентств, сообщает URA.RU.

Глава Союза туристических агентств Сергей Голов заявил, что в Турции существует категория отелей, которые принципиально не заселяют одиноких мужчин. По его словам, подобных гостиниц в стране достаточно.

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«Турки в основном говорят, что их отели предназначены для семейного отдыха и одиноким мужчинам там делать нечего. Мать с ребенком могут разместить, как и отца с ребенком», — объяснил Голов.

Генеральный директор туристической компании «Розовый слон» Алексан Мкртчян уточнил, что запрет распространяется только на определенные отели. Кроме того, правило затрагивает компании одиноких мужчин. «Когда вас три-пять человек, возникают проблемы. А когда ты один, легко забронировать, такой проблемы нет. С девушками такой проблемы нет нигде в мире», — подчеркнул он.

Читательница издания Наталья Лешукова на личном опыте столкнулась с этой проблемой. По ее словам, турецкий отель отказывался разместить ее 18-летнего и 9-летнего племянников, сославшись на то, что они не размещают у себя в номерах одиноких мужчин. «Сотрудникам отеля пришлось объяснить, что это дети, а не одинокие мужчины», — заключила женщина.

Ранее сообщалось, что Турция начала преждевременно закрывать отели из-за оттока туристов. Предполагается, что россияне остались единственными клиентами в Турции.