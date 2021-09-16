Турция начала преждевременно закрывать отели из-за оттока туристов

В Турции из-за оттока иностранных туристов с курортов стали преждевременно закрываться многие отели. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Эксперты издания отмечают отток британских и немецких туристов с турецких курортов — из-за роста числа заболеваний коронавирусом, страна снова попала в красную зону. Не дожидаясь окончания сезона, многие отели республики начали преждевременно прекращать свою работу.

По мнению газеты, отечественные туристы стали единственными клиентами в Турции. Тем не менее, специалисты считают, что «за счет одних россиян в бархатный сезон уже не вылезешь».

Ранее в сентябре Турция усложнила въезд для привитых двумя видами вакцин россиян. Так, страна начала пускать в страну без ПЦР-теста только тех туристов, которые привиты двумя компонентами препарата «Спутник V».