Турция усложнила въезд для привитых двумя видами вакцин россиян

Турция начала пускать в страну без ПЦР-теста только тех россиян, которые привиты двумя компонентами препарата «Спутник V». О том, что республика усложнила въезд для отечественных туристов, привитых другими видами вакцин, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным крупных туроператоров, с 14 сентября всем путешественникам из России, вакцинированным «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком», придется сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или тест на антиген (за 48 часов до прибытия) при въезде на курорты республики.

Кроме того, как добавили специалисты, Турция также отказалась признавать сертификаты о прививке российской вакцины «Спутник Лайт».

При этом в АТОР уточнили, что официальные публичные документы пока отсутствуют и такие выводы были сделаны партнерами туроператоров на основе циркуляра МВД Турции. В нем говорится, что от сдачи ПЦР-теста освобождены те иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации одним из одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Турцией препаратов.

«Соответственно, так как "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт" к числу одобренных не относятся, остается только "Спутник V", единственная вакцина из всех российских, хотя и не признанная ВОЗ, но зато официально разрешенная Турцией для экстренного применения на своей территории», — поясняется на сайте организации.

Ранее в сентябре АТОР уже давал российским туристам, привитым однокомпонентной вакциной, рекомендации перед поездкой в Турцию: сдавать ПЦР-тест, чтобы избежать проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции.