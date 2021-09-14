Вакцинированным туристам начали делать скидки в отелях Турции

Турецкие отели начали делать скидки на проживание для путешественников, сделавших прививку против коронавируса. Об этом пишет Turizm Gazetesi.

«Таким образом отельеры пытаются привлечь туристов в уходящем сезоне и помогают государству держать темпы вакцинации», — говорится в сообщении.

Первыми акционную программу ввели гостиницы курортного города Ризе в северо-восточной Турции. При предъявлении сертификата о прохождении полного курса вакцинации или ее первого этапа отдыхающим представляется скидка в размере десяти процентов от общей стоимости проживания.

Кроме того, отельеры Калипсы и Каппадокии также начали использовать дисконтную систему. Теперь руководство гостиниц предоставляет для привитых постояльцев двадцатипроцентную скидку, а для вакцинированных молодоженов, отмечающих медовый месяц в отеле, — 50 процентов.

При этом уточняется, что первыми, кто воспользовался представленными скидками, стали местные жители, поскольку Черноморское побережье Турции для иностранных путешественников остается менее востребованным, чем курорты на Средиземном и Эгейском морях.

Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар опроверг появившуюся в ряде республиканских СМИ информацию о том, что туристический сезон в стране планируется закрыть досрочно из-за коронавируса. По его словам, благоприятный для отдыха период еще продолжается и отели готовы принимать путешественников, в том числе из России, которые в ближайшее время собираются приехать.