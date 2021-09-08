Россиян предупредили о повышении цен на авиабилеты в Турцию

Стало известно о повышении цен на авиабилеты в Турцию на бархатный сезон. Об этом россиян предупредили аналитики информационного портала TourDom.

Так, самый бюджетный билет с багажом по маршруту Москва — Анталья и обратно с вылетом 10 сентября и возвращением 17 сентября обойдется туристу в 16 929 рублей. Перевозку осуществляют авиакомпании Pegas Fly и Red Wings. В тариф включен багаж до десяти килограммов.

При этом отмечается, что в конце августа билеты с вылетом в те же даты можно было приобрести за 12,5 тысячи рублей.

По мнению экспертов, основной причиной повышения цен на перелет является благоприятная для пляжного отдыха погода на средиземноморском побережье Турции, в отличие от курортов Крыма и Краснодарского края, где комфортные температура воды и воздуха в этот период не гарантированы.

Ранее посол Турции в России Мехмет Самсар опроверг информацию о том, что туристический сезон в республике завершится досрочно. По его словам, отели готовы принимать путешественников, которые в ближайшее время собираются приехать, поскольку благоприятный для туризма сезон еще продолжается.