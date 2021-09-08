Посол Турции опроверг сообщения о досрочном закрытии туристического сезона

Посол Турции в РФ Мехмет Самсар: туристический сезон в республике досрочно не завершится

Посол Турции в России Мехмет Самсар опроверг информацию о том, что туристический сезон в республике закроется досрочно из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

«Недавние сообщения прессы о досрочном завершении туристического сезона в Турции и о закрытии отелей в туристических центрах не соответствуют действительности», — заявил Самсар.

Также посол добавил, что поскольку благоприятный для туризма сезон еще продолжается, отели готовы принимать путешественников, в том числе из России, которые в ближайшее время собираются приехать.

Ранее в ряде турецких СМИ появилась информация, что из-за появления в стране двух случаев нового «мю»-штамма коронавирусной инфекции власти республики могут досрочно завершить туристический сезон.