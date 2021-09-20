Курс доллара вырос

Курс доллара в начале основной сессии Московской биржи в понедельник, 20 сентября, вырос на 0,3 рубля до 73,16 рубля, курс евро подорожал на 0,26 рубля до 86,72 рубля (по состоянию на 10:05).

Индекс Московской биржи упал на 1,15 процента до 3988,58 пункта, индекс РТС — на 1,6 процента до 1717,15 пункта.

Ноябрьские фьючерсы нефти марки Brent подешевели на 0,86 процента до 74,69 доллара за баррель, нефти WTI — на 1,03 процента до 71,08 доллара.

По данным Мосбиржи, дивидендная доходность российских компаний — 9 процентов — до сих пор одна из самых высоких в мире, несмотря на бурный рост с начала года. Инвесторов привлекают дивиденды крупнейших нефтегазовых и металлургических компаний — «Газпрома», «Норильского никеля», АЛРОСА, ЛУКОЙЛа, «Северстали», «Роснефти» и других.