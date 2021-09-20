В СКР начали проверки по фактам нарушений на выборах

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить все сообщения о нарушениях на выборах

Следственный комитет России (СКР) начал проводить проверки после сообщений о нарушениях на выборах. В частности, речь идет о кибератаках на систему дистанционного голосования. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С одной стороны, это попытка помешать гражданам реализовать свои конституционные права, с другой — дискредитация органов государственной власти», — уточнили в СКР.

Отмечается, что руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главам региональных подразделений проверить все сообщения о нарушениях, которые были переданы из МВД.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сайт ЦИК в ходе проходящего в дни голосования подвергся кибератакам беспрецедентного масштаба. По ее словам, половина кибератак производится с территории США, четверть — из Германии, 10 процентов — из России и пять процентов — из Китая.