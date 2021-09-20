Президент признал себя диктатором после протестов против криптовалют

Президент Сальвадора Найиб Букеле подписал описание своего профиля в Twitter словами «диктатор». Такой поступок вызвал спорные реакции в соцсетях, поскольку произошел на фоне многотысячных протестов против криптовалют. О произошедшем пишет издание Newsweek.

Версии причин произошедшего разнятся: с одной стороны, Букеле могли взломать, с другой — он и сам мог решиться на такую шутку.

В начале сентября в столице Сальвадора Сан-Сальвадоре прогремели массовые митинги против признания биткоина законным платежным средством. В ходе манифестации протестующие сожгли банкомат, через который можно осуществлять операции с криптовалютой. Они несли плакаты с надписями «Мы обмануты биткоином».

7 сентября власти Сальвадора признали биткоин официальным платежным средством наряду с долларом США. Сальвадорцы опасаются, что из-за этого вырастет количество незаконных криптовалютных транзакций. Однако Букеле считает, что признание биткоина официальным платежным средством упростит для граждан страны, работающих за рубежом, отправку денег на родину.