Гитару с автографом Шнурова выставили на продажу за один миллион рублей

В Санкт-Петербурге выставили на продажу гитару с автографом российского музыканта Сергея Шнурова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Продавец заверил, что автограф он получил лично, стоя в очереди за чебуреками. В доказательство он приложил фотографии со дня встречи с лидером рок-группы «Ленинград» у заведения общепита. На одном из снимков видно, что музыкант действительно расписывается на гитаре.

Мужчина оценил музыкальный инструмент в один миллион рублей. Причину столь высокой оценки гитары с автографом рокера продавец не объяснил.

Ранее бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий объяснил изменения в образе лидера коллектива Сергея Шнурова. Шоумен подчеркнул, что Шнуров пытается соответствовать духу нового времени.

Группа «Ленинград» была создана Сергеем Шнуровым в 1997 году. В дискографии коллектива 19 студийных альбомов. Последняя пластинка, «Всякое», вышла в 2018 году. «Ленинград» прославился благодаря таким композициям, как «Менеджер», «Мне бы в небо», WWW.