Две крупные ядовитые змеи устроили дуэль и попали на видео

Daily Mail: две ядовитые черные ехидны подрались на заднем дворе дома в Австралии

Две крупные черные змеи подрались во дворе у жителей австралийского города Вумбай в районе Саншайн-Кост. На видео с дуэлью рептилий обратило внимание издание Daily Mail.

Хозяева частного дома увидели на заднем дворе своего дома двух устроивших драку полутораметровых ядовитых змей и вызвали змеелова Стюарта Маккензи.

На записи видно, как рептилии — черные ехидны — обвились друг вокруг друга. Каждая из них пытается доказать свое превосходство, придавив голову соперника к земле. Маккензи приближается к змеям и говорит, что попытается схватить их одновременно. Однако змеелову попадается только одна из змей, и он кладет ее в сумку. Затем австралиец хватает вторую рептилию, которая пытается скрыться в кустах.

Змеелов пояснил, что, по всей видимости, вблизи находится самка, поэтому двое самцов устроили дуэль в надежде привлечь ее внимание. Маккензи увез змей подальше от частного дома и выпустил их в буше.

Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5–2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека, но могут быть опасными для домашних животных.

Ранее сообщалось, что два голодных ужа в заповеднике Оэр Маршес вблизи английского города Фавершам, графство Кент, устроили сражение за пойманную лягушку. Несмотря на отчаянные попытки отбиться от змей, лягушка была съедена.