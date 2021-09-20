Школьница проедет на велосипеде сотни километров ради спасения планеты

Девочка из британского графства Девон решила проехать несколько сотен километров до шотландского Глазго, где в конце октября начнется конференция ООН по изменению климата (COP26). Таким образом подросток хочет привлечь внимание к вопросу спасения планеты, сообщает сообщает The Guardian.

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16-летняя школьница по имени Джесси Стивенс (Jessie Stevens) проедет на велосипеде 570 миль (более 917 километров) ради того, чтобы принять участие в конференции. В рамках обсуждения она хочет «привлечь внимание молодежи к разговору, в котором часто доминируют голоса старшего поколения». Заезд начнется 20 октября, каждый день девочка планирует проезжать от 40 до 60 миль. В рамках подготовки к маршруту Стивенс тренировалась на холмах местности Дартмур. Подросток отправится в Глазго вместе с коллективом велосипедисток Adventure Syndicate.

«В течение такого долгого времени в этих конференциях в основном принимали участие взрослые, на жизнь многих из которых климатический кризис не сильно повлияет. Молодежь редко участвует в этих разговорах, несмотря на то, что климатические и экологические проблемы влияют на них больше всего», — объяснила свою идею Стивенс.

Изначально подросток рассматривала два способа, чтобы добраться до Шотландии: на самолете или на машине. Однако оба варианта были связаны с выбросами вредных веществ в окружающую среду. Тогда девочка решила «не оставлять за собой углеродный след» и выбрала велосипед.

Ранее в подобной акции решил принять участие 11-летний мальчик по имени Джуд из британского графства Йоркшир. Он пройдет пешком несколько сотен километров от дома до лондонского района Вестминстер, где запланировал призвать министров ввести налог на вредные выбросы углерода ради спасения планеты.