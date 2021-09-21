Песков ответил на слова Байдена о Чечне

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал некорректными слова президента США Джо Байдена, призвавшего защищать права ЛГБТ во всем мире, «от Чечни до Камеруна». Об этом сообщает Daily Storm.

По словам пресс-секретаря главы государства, Камерун является отдельным государством, а Чечня — регионом в составе России, их нельзя сопоставлять.

«С точки зрения политической географии такое перечисление некорректно», — подчеркнул Песков.

Ранее Байден призвал международное сообщество защищать права сексуальных меньшинств во всех странах мира, упомянув Чечню. Он отметил, что «все должны встать на защиту прав представителей ЛГБТ, чтобы они могли открыто жить в любви и без страха».