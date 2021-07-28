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Песков оценил заявление Байдена о превосходстве американских разведчиков

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

У России есть много поводов гордиться своими разведчиками, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о превосходстве американских разведчиков. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 июля.

При этом Песков не стал сравнивать, чьи спецслужбы сильнее — России или США. «Утверждать, кто сильнее, кто слабее, наверное, дело неблагодарное. Естественно, странно было бы, если бы глава американского государства своим разведчикам говорил бы другое что-то», — сказал Песков.

Накануне Джо Байден посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. Во время выступления он заявил, что его российского коллегу Владимира Путина очень беспокоит тот факт, что американские разведчики «лучше, чем его команда». Байден также рассказал о «реальной проблеме» Путина, которая, как он считает, заключается в том, что экономика РФ опирается исключительно на нефть и ядерное оружие.

Комментируя это заявление, Песков посоветовал помощникам Байдена подготовить ему справочную информацию о доле нефтегазового сектора в ВВП России.

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